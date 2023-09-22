Главред RT Маргарита Симоньян после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе призвала российское руководство объявить ультиматум странам "коллективного Запада".

Об этом она сообщила соцсети Х.

Судя по ее словам, в ультиматуме должна содержаться угроза России объявить войну Западу.

"Эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии, пока мы не будем вынуждены предъявить им всем (Западу - Ред.) ультиматум о том, что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта, то есть с военными противниками, которыми они и являются. Не вижу другого исхода", - написала Симоньян.

Сегодня днем стало известно, что в Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Местные паблики писали, что в штабе образовалась дыра. По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая".

Вскоре Минобороны РФ заявило, что вследствие удара погиб военнослужащий. А командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно об обстреле Севастополя.