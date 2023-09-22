Минобороны РФ заявило, что сегодня, 22 сентября, в 10.30 Украина атаковала Крым ракетами и беспилотниками.

Заявляется, что ПВО сбила одну ракету и два дрона у западного побережья.

Сколько всего было выпущено ракет и беспилотников, не уточняется.

Напомним, что утром в Севастополе применили дымовые завесы, а на Крымскому мосту перекрыли движение.

Также на днях в центре Севастополя прогремели взрывы и возник пожар. Российские "власти" заявили о дымомаскировке.

А накануне в Украине сообщили об ударе ракетами "Нептун" по аэродрому в Крыму. Повреждена военная техника РФ.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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