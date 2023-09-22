Сегодня, 22 сентября, во второй половине дня была завершена ракетная атака на Крым. В результате прилета в здании Черноморского флота образовалась дыра. Все подробности – в материале "Страны".

Информацию об первой волне обстрела Крыма распространило Минобороны РФ.

По данным ведомства, сегодня в 10:30 Украина атаковала Крым ракетами и дронами. Флот Севастополя на это время прикрывали дымовой завесой.

Отмечалось, что ПВО сбила одну ракету, два дрона у западного побережья.

Около 13:00 в местных пабликах вновь прошла информация о работе ПВО.

На этот раз назначенные РФ "власти" сообщили уже конкретную локацию: ракетный удар по штабу Черноморского флота. Севастопольцы сообщали о взрывах.

"Около театра Луначарского в Севастополе упал осколок от ракеты", - написал в 13:20 "губернатор" Михаил Развожаев.

Вскоре появились кадры с места событий. На первом фото показываем, как выглядело здание.

На актуальных кадрах видно, что в штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после прилета.

По данным горожан, взрывная волна была "сумасшедшая".

Над штабом образовался столб дыма.

После прилета обломки разбросало на сотни метров.

Российские СМИ сообщили, что движение в центре города перекрыли, к месту прилета направилось много скорых.

Позже минобороны РФ заявило, что в ходе атаки ПВО сбила сбила пять ракет. Заявило об одном погибшем военном. По данным местных пабликов, известно о шести пострадавших.

В российских СМИ развитием темы стало сообщение о том, что во время ракетной атаки на Севастополь в небе над Черным морем находился разведывательный Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Это якобы следовало из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Он находился в воздухе и летал в округе несколько часов.

Тем временем, командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов.

"Мы же обещали, что "продолжение следует..." Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил! Севастополь – город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины! Вместе – к победе!", - написал он.

Таким образом, можно констатировать, что удар наносился британскими ракетами Storm Shadow, которые запускаются с самолетов.

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