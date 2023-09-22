Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по Севастополю и одном погибшем военном в результате атаки по штабу Черноморского флота.

Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб", - говорится в посте.

Назначенный РФ "глава Крыма" Сергей Аксенов тоже сообщил, что над территорией полуострова "сбиты крылатые ракеты".

Его сообщение размещено в Телеграм в 14:22, после публикации многочисленных кадров с последствиями удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Сейчас в Севастополе часть центра перекрыли и приостановили движение катеров и парома. Начали работу компенсационные автобусы на Северную сторону города, сообщают местные телеграм-каналы.

Между тем командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю. Это подтверждает версию об ударе по городу дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Мы приводили первые сообщения о том, что в Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Местные паблики писали, что в штабе Черноморского флота образовалась дыра после ракетного удара. По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая".

Также мы приводили фотографии и видеокадры пострадавшего здания штаба российского флота в Севастополе. На них видно, что разрушения существенны.