Победитель парламентских выборов в Словакии Роберт Фицо подписал соглашение о создании коалиционного правительства.

Об этом сообщает Reuters.

Партия Фицо "Курс — социальная демократия" (SMER) заключила соглашение о коалиции с левоцентристским "Голосом" (HLAS) и националистической SNS.

Члены коалиции пообещали сохранить основные приоритеты внешней политики Словакии: членство в НАТО, ЕС и других важных международных организациях, "при этом полностью соблюдая суверенитет и национальные интересы".

В рамках коалиционного соглашения SMER получит право назначать премьер-министра и шесть других министров. Поэтому теперь Фицо, который выступал против военной помощи Украине, скорее всего станет премьером. Это произойдет уже в четвертый раз в его карьере.

При этом "Голос" получит пост спикера парламента. Вероятнее всего, его займет лидер политсилы Петер Пеллегрини. Также партии достанутся семь министерских должностей в правительстве, а Словацкой национальной партии отдадут портфели трех министров.

Сегодня утром мы сообщали, что победившая на выборах в Словакии партия Роберта Фицо практически собрала коалицию.

Еще в апреле Фицо призывал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев, и заявлял, что Словакия откажется от поставок боеприпасов, если он вернется во власть.