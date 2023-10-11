Победившая на выборах в Словакии партия Роберта Фицо практически собрала коалицию. Теперь политик, выступивший против помощи Украине, скорее всего станет премьер-министром.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Решающей стала позиция занявшей третье место левоцентристской партии "Голос". Ее лидеры решили вступить в коалицию с Фицо и со Словацкой национальной партией, которую также считают "пророссийской".

Поэтому словацкие СМИ уверены, что коалиция будет сформирована, а Фицо станет главой правительства. Вопрос только в распределении министерских портфелей.

Ранее министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, но президент Зузана Чапутова выступила против, апеллируя к состоявшимся выборам, на которых победила партия противника поддержки Украины Роберта Фицо.

Роберт Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев, и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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