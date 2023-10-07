В правительстве Словакии подтвердили, что прекращают оказывать военную помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

"Братислава не будет отправлять больше помощи Киеву, поскольку партии, выступающие против такой поддержки, ведут переговоры о формировании нового правительства после выборов, состоявшихся в минувшие выходные", - заявил представитель кабинета, которого цитирует Politico.

Ранее министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, но президент Зузана Чапутова выступила против, апеллируя к состоявшимся выборам, на которых победила партия противника поддержки Украины Роберта Фицо.

Роберт Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев, и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов.

Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову, РФ тестирует свой Himars, Арестович прогнозирует конфликт Запада с Зеленским".

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