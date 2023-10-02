Президент Словакии Зузана Чапутова поручила Роберту Фицо, чья партия победила на выборах, сформировать новое правительство.

Об этом она написала в Facebook.

На это ему дают 14 дней. Если сделать это не получится, то мандат будет передан другим партиям.

Партия "Направление - социальная демократия" Фицо получила 42 кресел в парламенте из 150 (22,94% голосов избирателей). Фицо неоднократно выступал против оказания помощи Украине.

Для формирования правительства необходимо 76 мест в парламенте. В качестве возможных союзников по коалиции СМИ называют социал-демократов из Hlas (27 мест) и националистическую SNS (10 мест).

Hlas возглавляет экс-премьер страны Пеллегрини, многие эксперты считают, что именно от него зависит, получится ли собрать коалицию.

Напомним, партия Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины победила на выборах в парламент.

Ранее Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов. Он также против вступления Украины в НАТО (Словакия член Альянса и может заблокировать принятие Украины).

Чего ждать Украине и Европе от победы партии Фицо на словацких выборах, мы писали в отдельном материале.