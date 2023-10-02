Победитель парламентских выборов в Словакии Роберт Фицо заявил, что "в украинской армии есть фашисты".

Видео с данным его высказыванием активно продвигается российскими телеграм-каналами.

"В рядах украинской армии есть фашисты. Возьмём полк "Азов" – это явно фашистский полк", — заявил Фицо.

"Меня шокирует то, что за границей перед ними расстилают красные ковры. Те, кто призывает к подобным явлениям в 2023 году, топчут наследие Словацкого национального восстания. Мы должны противостоять фашизму и нацизму во все его проявлениях", — добавил он.

Дата съёмок этого выступления Фицо неизвестна. Возможно, это было ещё до выборов в Словакии.

Ранее обозреватель CNN писал, что победа Роберта Фицо в Словакии может негативно повлиять на Украину. В частности, Фицо осуждал санкции против РФ и обещал в случае своей победы не только прекратить поставки оружия Киеву, но и по примеру Венгрии потребовать, чтобы по словацкой территории вообще не шла военная помощь Украине.

Мы также сообщали, что ждёт Украину в случае победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Фицо.