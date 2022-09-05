Пресс-служба верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что он назвал Россию "фашистским государством и фашистским режимом".

Как заявил пресс-секретарь Борреля Петер Стано, это была ошибка перевода во время выступления его шефа на межпарламентской конференции Европарламента в Праге.

Выступая по видеосвязи, Боррель, речь которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: "Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим".

В ответ на запрос ТАСС с просьбой подтвердить точность перевода заявления Борреля на английский язык Петер Стано сообщил: "Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе".

Стано утверждает, что Боррель отвечал на фразу, сказанную одним из парламентариев в ходе дебатов, и слова главного дипломата ЕС прозвучали на испанском следующим образом: "Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна - сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты".

"Чтобы внести ясность, верховный представитель не называл так Россию, он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение", - добавил Стано.

Ранее Боррель заявлял, что некоторые страны ЕС устали от санкций против РФ и нельзя дать Москве это использовать.

Также дипломат выступал против полного запрета на визы для россиян.