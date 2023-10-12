Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам сирийских аэропортов Дамаска и Алеппо. В результате обстрела полосы повреждены.

Об этом сообщают газета Al Watan и сирийское телевидение.

По предварительной информации, работа аэропортов прекращена. Около аэропорта Дамаска работает ПВО.

В случае подтверждения данных это будут первые израильские удары по Сирии с начала вторжения ХАМАС в Израиль.

Самолет министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана повернул обратно в Тегеран на пути в Сирию из-за обстрелов воздушных гаваней. На завтра у министра были запланированы встречи в Сирии с властями страны.

Вскоре после сообщений СМИ Израиль подтвердил, что нанес авиаудары по сирийским аэропортам, и пообещал, что ударов по Сирии будет больше. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдраи. Он утверждает, что обстрел был ответом на пуски ракет из Сирии, которые, однако, до Израиля не долетели.

"Башар Асад лично приказал запустить ракеты, они упали на территории Сирии. Похоже, что сирийская армия достигла высокого уровня катастрофической неудачи. Разрушение аэропортов Дамаска и Алеппо является предварительным ответом на произошедшее. В ближайшие дни мы уничтожим и другие объекты в Сирии", - отметил Эдраи.

Незадолго до обострения ситуации в Израиле в Сирии был атакован с воздуха плац военного колледжа города Хомс, что на западе страны. Атака была совершена в момент проведения парада курсантов. Атака на военный колледж привела к гибели 80 человек, 240 пострадали.

Вчера мы писали, что Израилю грозит война на пять фронтов: с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан. Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов.