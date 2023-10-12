Число погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Сейчас принимаются меры для репатриации тел.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Девять граждан ранены, еще девять считаются пропавшими без вести. Их ищут в сотрудничестве с израильскими службами безопасности. Уже более тысячи украинцев хотят, но не могут улететь из Израиля из-за отмененных авиарейсов. На субботу готовится первый эвакуационный рейс в Румынию.

Из сектора Газы хотят уехать около 200 украинцев, но это пока невозможно организовать. Власти ищут способ это сделать.

Ранее сообщалось, что посольство в Израиле готовит срочную эвакуацию украинцев из сектора Газа.

На юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими без вести.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.