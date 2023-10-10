Украинцы публикуют в ТикТок ролики о том, как пытаются выехать из Израиля.

Например, одна из украинок призналась, что покидает страну, так как опасается, что позже не выедет из нее.

"Пришло время мне возвращаться домой. Очень жаль, я очень люблю Израиль, но я боюсь, что потом я не смогу выехать, поэтому возвращаюсь в Украину. Очень благодарю Израиль за все. Полдня проплакала", — говорит девушка.

По данным МИД, 300 граждан заявили о желании уехать из Израиля. Им советуют ждать доступных авиарейсов, в первую очередь, из аэропорта Бен-Гурион.

Ранее мы сообщали, что на юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими, они находятся в безопасности.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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