Украина готовит срочную эвакуацию своих граждан из сектора Газа, где вскоре может начаться наземная военная операция Израиля после вторжения боевиков ХАМАС.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, эвакуацию планируют провести до четверга, 12 октября.

Как заявил Корнийчук, эвакуация украинцев — "это вопрос часов". На данный момент посольство формирует списки желающих выехать из сектора Газа через единственный открытый пограничный пункт в Египет.

Там украинцев встретят дипломаты. При этом просроченные или повреждённые документы не будут преградой для выезда, отметил посол.

Он пояснил, что в случае начала наземной операции израильской армии в секторе Газа будут перекрыты все границы по периметру, и тогда посольство не сможет помочь украинцам выехать даже в Египет.

"Это вопрос часов, и поэтому мы работаем 24/7", — добавил Корнийчук.

В то же время, с территории Израиля украинцы могут свободно выехать через аэропорт Бен-Гурион, который работает в штатном режиме. Хотя, по словам дипломата, многие иностранные авиакомпании отменили рейсы, а доступные билеты подорожали.

Те граждане Украины, которые обратились в посольство, уже получили помощь. По словам Корнийчука, их вывезут из Израиля чартером в Молдову в конце недели.

Как мы сообщали, украинцы покидают Израиль, опасаясь, что вскоре такой возможности не будет.

Ранее на юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими без вести.