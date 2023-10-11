Посольство в Израиле готовит срочную эвакуацию украинцев из сектора Газа
Украина готовит срочную эвакуацию своих граждан из сектора Газа, где вскоре может начаться наземная военная операция Израиля после вторжения боевиков ХАМАС.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, эвакуацию планируют провести до четверга, 12 октября.
Как заявил Корнийчук, эвакуация украинцев — "это вопрос часов". На данный момент посольство формирует списки желающих выехать из сектора Газа через единственный открытый пограничный пункт в Египет.
Там украинцев встретят дипломаты. При этом просроченные или повреждённые документы не будут преградой для выезда, отметил посол.
Он пояснил, что в случае начала наземной операции израильской армии в секторе Газа будут перекрыты все границы по периметру, и тогда посольство не сможет помочь украинцам выехать даже в Египет.
"Это вопрос часов, и поэтому мы работаем 24/7", — добавил Корнийчук.
В то же время, с территории Израиля украинцы могут свободно выехать через аэропорт Бен-Гурион, который работает в штатном режиме. Хотя, по словам дипломата, многие иностранные авиакомпании отменили рейсы, а доступные билеты подорожали.
Те граждане Украины, которые обратились в посольство, уже получили помощь. По словам Корнийчука, их вывезут из Израиля чартером в Молдову в конце недели.
Как мы сообщали, украинцы покидают Израиль, опасаясь, что вскоре такой возможности не будет.
Ранее на юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими без вести.