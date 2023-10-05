В Сирии был атакован с воздуха плац военного колледжа города Хомс на западе страны. Атака была совершена в момент проведения парада курсантов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Хасана аль-Габбаша.

"Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети", - сказал аль-Габбаш.

Минобороны Сирии сообщило, атаку произвели заминированные беспилотники. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение.

Жуткие кадры с места удара публикуют Telegram-каналы.

Между тем в Турции заявляют, что национальная разведывательная организация страны провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает CNN Türk, были уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Напомним, весной президент Турции Эрдоган заявил, что турецкая разведка в ходе спецоперации ликвидировала в Сирии лидера террористической группировки Исламского государства ("ИГИЛ") Абу Хусейна Аль-Курейши.

А в прошлом году Турция атаковала с воздуха базы курдов на севере Ирака и Сирии. Сепаратисты ответили ракетным ударом.