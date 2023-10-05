В Сирии беспилотники атаковали военный колледж во время парада курсантов, убив 80 человек. Видео 18+
В Сирии был атакован с воздуха плац военного колледжа города Хомс на западе страны. Атака была совершена в момент проведения парада курсантов.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Хасана аль-Габбаша.
"Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети", - сказал аль-Габбаш.
Минобороны Сирии сообщило, атаку произвели заминированные беспилотники. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение.
Жуткие кадры с места удара публикуют Telegram-каналы.
Между тем в Турции заявляют, что национальная разведывательная организация страны провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает CNN Türk, были уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Напомним, весной президент Турции Эрдоган заявил, что турецкая разведка в ходе спецоперации ликвидировала в Сирии лидера террористической группировки Исламского государства ("ИГИЛ") Абу Хусейна Аль-Курейши.
А в прошлом году Турция атаковала с воздуха базы курдов на севере Ирака и Сирии. Сепаратисты ответили ракетным ударом.