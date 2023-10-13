Сектор Газа после бомбежек. Скриншот

На эвакуацию палестинцев из Газы потребуется несколько дней.

Об этом заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари в сообщении для издания Times of Israel.

Так он прокомментировал призыв Израиля к населению столицы анклава выехать из города на юг сектора Газа

По данным Times of Israel, этот призыв обеспокоил ООН, там считают, что он вызовет гуманитарную катастрофу. 

Но в армии Израиля дали понять, что менять свою позицию не намерены. 

"Мы боремся с террористической группировкой, а не с населением Газы. Мы хотим, чтобы гражданское население не пострадало, но мы не можем жить под властью ХАМАС и ИГИЛ вблизи нашей границы", - заявил Хагари.

Также опубликована карта, где обозначены территории, куда Израиль призывает выехать население города Газы.

Им предлагается переместиться в южную часть анклава (южнее красной черты, отмеченной на карте).

Жителей сектора Газы призвали к эвакуации

Между тем Израиль продолжает бомбить сектор Газа, нанеся за ночь более 750 авиаударов.

Накануне Минздрав Палестины сообщил, что число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек. В свою очередь Красный Крест заявил, что больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.

Также, по данным ООН, более 423 тысяч жителей сектора Газа уже стали внутренними беженцами.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться