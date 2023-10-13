На эвакуацию палестинцев из Газы потребуется несколько дней.

Об этом заявил представитель армии Израиля Даниэль Хагари в сообщении для издания Times of Israel.

Так он прокомментировал призыв Израиля к населению столицы анклава выехать из города на юг сектора Газа.

По данным Times of Israel, этот призыв обеспокоил ООН, там считают, что он вызовет гуманитарную катастрофу.

Но в армии Израиля дали понять, что менять свою позицию не намерены.

"Мы боремся с террористической группировкой, а не с населением Газы. Мы хотим, чтобы гражданское население не пострадало, но мы не можем жить под властью ХАМАС и ИГИЛ вблизи нашей границы", - заявил Хагари.

Также опубликована карта, где обозначены территории, куда Израиль призывает выехать население города Газы.

Им предлагается переместиться в южную часть анклава (южнее красной черты, отмеченной на карте).

Между тем Израиль продолжает бомбить сектор Газа, нанеся за ночь более 750 авиаударов.

Накануне Минздрав Палестины сообщил, что число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек. В свою очередь Красный Крест заявил, что больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.

Также, по данным ООН, более 423 тысяч жителей сектора Газа уже стали внутренними беженцами.