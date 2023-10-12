МОЗ Палестины сообщил о числе погибших после атаки Израиля в секторе Газа. Больницы могут превратиться в морги
Число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537.
Об этом сообщил Минздрав Палестины.
Тем временем Красный Крест заявил, что больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.
После субботней вылазки ХАМАС Израиль полностью прекратил подачу электричества и воды и поставки топлива в сектор Газа, перекрыл его границы и начал наносить удары авиацией и артиллерией.
В результате больницы и другие медицинские учреждения в Газе переполнены ранеными, в них выстроились огромные очереди, люди ждут приема не только в помещениях, но и снаружи.
При этом на единственной в Газе электростанции еще в среду закончилось топливо.
"В Газе отключается электричество — и в больницах тоже отключается, и это угрожает жизням новорожденных в инкубаторах и пожилым пациентам на кислороде. Останавливается диализ почек, нельзя сделать рентген Без электричества больницы могут превратиться в морги", — сказал директор Красного Креста в регионе Фабрицио Карбони.
По его словам, больницы пока функционируют благодаря генераторам, но топливо для них тоже закончится в самое ближайшее время.
Кроме того, как говорят врачи в Газе, у них заканчиваются медикаменты и кровь для переливания. Врачам приходится выбирать, кого оперировать, и они во многих случаях оперируют только самых тяжелых пациентов, тех, чья жизнь в опасности.
Раньше во время обострений Красный Крест и ООН организовывали коридоры для доставки в Газу гуманитарной помощи. Сейчас Израиль пока не разрешает их открыть — со своей стороны.
Известно, что живущих за границей израильтян призвали быть особо осмотрительными в пятницу.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном.
Также Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября в США.