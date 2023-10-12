Число жертв атак Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537.

Об этом сообщил Минздрав Палестины.

Тем временем Красный Крест заявил, что больницы Газы из-за блокады могут превратиться в морги.

После субботней вылазки ХАМАС Израиль полностью прекратил подачу электричества и воды и поставки топлива в сектор Газа, перекрыл его границы и начал наносить удары авиацией и артиллерией.

В результате больницы и другие медицинские учреждения в Газе переполнены ранеными, в них выстроились огромные очереди, люди ждут приема не только в помещениях, но и снаружи.

При этом на единственной в Газе электростанции еще в среду закончилось топливо.

"В Газе отключается электричество — и в больницах тоже отключается, и это угрожает жизням новорожденных в инкубаторах и пожилым пациентам на кислороде. Останавливается диализ почек, нельзя сделать рентген Без электричества больницы могут превратиться в морги", — сказал директор Красного Креста в регионе Фабрицио Карбони.

По его словам, больницы пока функционируют благодаря генераторам, но топливо для них тоже закончится в самое ближайшее время.

Кроме того, как говорят врачи в Газе, у них заканчиваются медикаменты и кровь для переливания. Врачам приходится выбирать, кого оперировать, и они во многих случаях оперируют только самых тяжелых пациентов, тех, чья жизнь в опасности.

Раньше во время обострений Красный Крест и ООН организовывали коридоры для доставки в Газу гуманитарной помощи. Сейчас Израиль пока не разрешает их открыть — со своей стороны.

Известно, что живущих за границей израильтян призвали быть особо осмотрительными в пятницу.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном.

Также Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября в США.