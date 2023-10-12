Париж объявил о запрете любых демонстраций в поддержку палестинцев, поскольку такие акции угрожают общественному порядку.

Об этом сообщает ВВС.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем распоряжении региональным префектам указал, что демонстрации "могут привести к нарушению общественного порядка", а их организаторам грозит арест.

В последние дни во Франции, как и в других европейских странах, прошли акции пропалестинских и левых движений с осуждением Израиля. В четверг подобная демонстрация состоялась в Париже, несмотря на ранее введенный мэрией города запрет.

В начале недели ХАМАС призвал арабский и мусульманский мир провести в пятницу "всеобщую мобилизацию" в поддержку палестинцев. Накануне завтрашних акций и появилось заявление главы МВД Франции.

Сегодня в Париже полиция как раз спецсредствами разгонала пропалестинскую акцию.

Запреты против тех, кто поддерживает ХАМАС, вводит и Германия, сообщает Bild.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "каждый, кто сжигает израильские флаги, подлежит судебному преследованию". Правоохранительные органы привлекут к ответственности любого, кто совершит что-то подобное.

По оценкам Управления по защите конституции, ХАМАС в Германии поддерживают около 450 человек, многие из которых являются гражданами Германии. Официального отделения исламистской группировки в этой стране нет.

Вчера сообщалось, что полиция Берлина борется с антиизраильскими надписями, заполонившими стены зданий и асфальт столицы ФРГ.

Также мы писали, что берлинские школьники устроили митинг за Палестину.