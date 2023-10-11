Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс развернул флаг Палестины на концерте в знак поддержки.

Фото данной акции публикуют телеграм-каналы.

Это не стало неожиданностью, поскольку музыкант и ранее негативно высказывался о политике Израиля в отношении палестинцев.

Ранее Роджер Уотерс сказал, что считает Севастополь российским городом.

"Я не очень силён в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", — заявил музыкант.

Мы также сообщали, что вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Госдеп США в "делении Украины на части".

"Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах. - ред.) во всём виновата, она все это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно", — заявил Роджер Уотерс.