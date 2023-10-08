Организация смешанных единоборств UFC разрешила российским бойцам выступать под флагом РФ
Крупнейшая организация смешанных единоборств UFC разрешила российские флаги на своих турнирах.
Об этом сообщил глава ассоциации Дейна Уайт, пишет издание The Sporting News.
"Флаги возвращаются. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. И я подумал: "Черт возьми, мы возвращаем флаги", - сказал глава ассоциации Дэйна Уайт .
Также он подтвердил, что российским бойцам будет позволено представлять свою страну под флагом РФ на предстоящих соревнованиях.
"Да. Если какие-либо флаги затронули ваши чувства, это очень плохо", - сказал Уайт.
Но, по его словам, ему "плевать" на большинство вещей.
Ранее сообщалось, что Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать под своим флагом и с гимном.
После этого решения сборная Украины по киберспорту снялась с чемпионата мира.
Также недавно Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.