Крупнейшая организация смешанных единоборств UFC разрешила российские флаги на своих турнирах.

Об этом сообщил глава ассоциации Дейна Уайт, пишет издание The Sporting News.

"Флаги возвращаются. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. И я подумал: "Черт возьми, мы возвращаем флаги", - сказал глава ассоциации Дэйна Уайт .

Также он подтвердил, что российским бойцам будет позволено представлять свою страну под флагом РФ на предстоящих соревнованиях.

"Да. Если какие-либо флаги затронули ваши чувства, это очень плохо", - сказал Уайт.

Но, по его словам, ему "плевать" на большинство вещей.

Ранее сообщалось, что Международная федерация киберспорта разрешила командам из России выступать под своим флагом и с гимном.

После этого решения сборная Украины по киберспорту снялась с чемпионата мира.

Также недавно Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.