Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсменов из России и Беларуси к Азиатским играм.

Об этом сообщает The Indian Express.

Издание ссылается на Олимпийский совет Азии и Международный олимпийский комитет. По его данным, именно МОК принял это решение, которое назвал участие российских и белорусских атлетов "невозможным по техническим причинам".

Согласно обращению, которое цитируют журналисты, азиатская организация подчеркнула, что это решение МОК, а не ее.

Азиатские игры стартуют 23 сентября.

Ранее мы рассказывали, что Международный олимпийский комитет направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.

В то же время МОК наказал Великобританию за допуск к различным турнирам российских и белорусских спортсменов на жестких условиях. Лондон лишили права на проведение квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 по недавно включенным в список олимпийских видам спорта: брейкинг, велоспорт BMX, скейтбординг и скалолазание.

Между тем в середине августа сообщалось, что окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже пока не принято.