Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если на ней будут представлены Россия и Беларусь.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Премьер не уточнил, касается ли бойкот участия российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

Ранее глава Олимпийского комитета и министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если там будут представлены "нейтральные" спортсмены из России и Беларуси.

Как мы писали, в июне Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала Международному олимпийскому комитету не допускать российских и белорусских атлетов на парижскую Олимпиаду. В ПАСЕ утверждали, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в нынешних условиях "будет использовано как инструмент пропаганды".

Также сообщалось, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 примут не раньше сентября.

А в конце июля Международный олимпийский комитет направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.