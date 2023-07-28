Вчера в Фейсбуке разразилась заочная перепалка между членом Национального олимпийского комитета, харьковским бизнесменом Юрием Сапроновым и министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом.

Сапронов заявил, что из-за принятого Минспорта бойкота соревнований, к которым допущены россияне и белорусы, 250 украинских спортсменов, выступающих минимум в 16 видах спорта, лишились возможности пройти отбор на Олимпиаду-2024.

В то же время Гутцайт в комментарии "Стране" опроверг эту информацию. Он сказал, что отборочные соревнования на Олимпиаду еще не начались, и украинские спортсмены ничего не пропустили.

Однако Сапронов продолжает настаивать, что за время действия запрета вынужденно не поехали на соревнования около 250 украинских спортсменов в разных видах спорта, автоматически лишившись возможности квалифицироваться на Олимпиаду.

"Я не знаю всех регламентов, но уверен, что сотни наших потенциальных олимпийцев из-за указов/приказов Гутцайта не смогли принять участие в отборах", — заявил Сапронов.

После этого Вадим Гутцайт в комментарии "Стране" уточнил, что украинские спортсмены пропустили только два соревнования: по дзюдо и фехтованию, на которые были заявлены российские атлеты. Остальные квалификационные турниры на Олимпиаду начнутся только в конце августа.

"Основные и главные лицензионные старты, где проходит отбор на предстоящие Олимпийские игры, начинаются в конце августа.

В отдельных видах спорта допуск к Олимпийским играм осуществляется по международному рейтингу, в некоторых, как легкая атлетика, по нормативам, показанным на Чемпионате Украины. В таких видах спорта, как дзюдо и фехтование, допуск осуществляется по суммарному количеству очков, полученных на этих видах спорта. Два соревнования, на которые заявились российские спортсмены, были пропущены. В то же время наши спортсмены принимали и продолжают участвовать в других международных соревнованиях и набирать зачетные баллы для общего зачета", — заверил Гутцайт.

Он сказал, что по фехтованию состоятся еще пять этапов Кубка мира и Гран-при, на которых украинские фехтовальщики смогут отобраться на Олимпиаду.

"По дзюдо в ближайшее время среди взрослых состоятся соревнования "Мастерс", на которых можно набрать наибольшее количество очков, далее - Гран-при, соревнования, равные Чемпионату мира, на которых не будет россиян и белорусов, и где уже появились наши спортсмены. Далее – другие соревнования, в том числе Чемпионат Европы во Франции", — сообщил министр спорта.

Как мы писали, в июне Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала Международному олимпийскому комитету не допускать российских и белорусских атлетов на парижскую Олимпиаду.

А на днях стало известно, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 примут не раньше сентября.