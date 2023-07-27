Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке.

Такое решение вынесла Международная федерация фехтования.

На турнире, который проходит в Милане, Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала. В сети разошлось видео, как после этого россиянка Смирнова подошла к Харлан, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала.

По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.

Следующий бой Ольги Харлан против Йоаной Илиевой не состоялся, победительницей автоматически признали представительницу Болгарии.

Напомним, что ранее украинка Ольга Харлан в пятый раз возглавила мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиц планеты.

Также мы писали о том, что украинскую теннисистку освистали на турнире Roland Garros за отказ пожать руку своей сопернице из Беларуси.

И о том, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято не раньше сентября.