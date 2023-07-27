Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира за отказ пожать руку россиянке
Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке.
Такое решение вынесла Международная федерация фехтования.
На турнире, который проходит в Милане, Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала. В сети разошлось видео, как после этого россиянка Смирнова подошла к Харлан, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала.
По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.
Следующий бой Ольги Харлан против Йоаной Илиевой не состоялся, победительницей автоматически признали представительницу Болгарии.
Напомним, что ранее украинка Ольга Харлан в пятый раз возглавила мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиц планеты.
Также мы писали о том, что украинскую теннисистку освистали на турнире Roland Garros за отказ пожать руку своей сопернице из Беларуси.
И о том, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято не раньше сентября.