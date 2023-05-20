Федерация фехтования Украины (ФФУ) объявила о сборе средств на обжалование решений Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям. ФФУ хочет обжаловать решения FIE в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Окружном суде Лозанны.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

ФФУ просит всех неравнодушных помочь покрыть расходы.

"Участие в судебном процессе против FIE требует больших средств, которых в Федерации не хватает из-за экономического кризиса в Украине, вызванного военной агрессией России против Украины. Только CAS требует от нас оплатить 44 000 швейцарских франков (более 1 млн 800 тысяч гривен - Ред.) в качестве аванса на покрытие расходов", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске граждан России и Беларуси к соревнованиям. Кроме того, FIE предоставила разрешение официальным лицам этих стран посещать турниры под своей эгидой. Украина дважды пыталась заблокировать это решение, однако это ей не удалось ничего сделать.

Ранее мы писали, что после допуска россиян и белорусов Франция отказалась проводить этап мирового первенства по фехтованию.

А Польша по тому же поводу отменила Кубок мира по женской рапире.