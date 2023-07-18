Решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября.

Об этом заявил глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге.

В Украине тем временем сохраняется запрет на участие спортсменов в тех соревнованиях, где участвуют россияне или белорусы.

Вторжение России в Украину, начавшееся во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году, было расценено мировым сообществом как нарушение олимпийского перемирия, что запрещает любые военные действия во время и в течение недели после окончания соревнований.

Как сообщали западные издания, отложенное решение комитета касательно участия в Олимпиаде-2024 России и Беларуси было проявлением надежды на то, что боевые действия закончатся до истечения срока приглашения. Но, поскольку война против Украины продолжается, пока всё ещё не ясно, будут ли две эти страны приглашены, если боевые действия закончатся перед парижской олимпиадой.

Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что, кроме прочего, на него повлияло письмо Совета ООН, в котором говорилось, что прямой запрет на участие российских и белорусских спортсменов будет "дискриминацией и вопиющим нарушением прав человека".

Тем не менее, как мы сообщали, МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 из-за санкций.

Вместе с этим, российскую прыгунью с шестом и майора Исинбаеву не будут исключать из МОК, как сказали в комиссии "по отсутствию поводов".