Известный спортсмен мексиканской сборной по синхронным прыжкам в воду Диего Бальеса решил завести аккаунт на эротической платформе OnlyFans, чтобы заработать на участие в Олимпиаде.

Об этом спортсмен рассказал агентству The Associated Press.

По его словам, вместе с коллегами по команде он оказался заложником конфликта между Национальной спортивной комиссией Мексики и Международной федерацией плавания (ФИНА), из-за чего потерял стипендию.

В марте 2023 года ФИНА отстранила главу Мексиканской федерации плавания Кирилла Тодорова за несоблюдение стандартов управления. При нем организация была обвинена в фальсификации результатов, коррупции и растрате государственных средств, пишут журналисты из SwimSwam.

Для выборов нового главы международная организация назначила специальный комитет, но глава Национальной спортивной комиссии Мексики Ана Гевара отказалась признать новых управленцев. В ответ Гевара сократила пособие всем спортсменам водных видов спорта.

В прошлом Бальеса занял четвертое место по прыжкам с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Теперь он завел аккаунт на OnlyFans для продолжения тренировок.

"Мне пришло в голову открыть его, потому что мне нужен способ заработка. Я содержу свой дом и свою мать, мне нужно оплачивать счета. На сайт можно загрузить все что угодно, и это достойный контент. Я рад, что мои подписчики отнеслись к этому хорошо и с уважением, я надеюсь, что они будут продолжать в том же духе", — рассказал он в интервью The Associated Press.

С помощью платформы спортсмен надеется заменить утраченную стипендию в 30 тыс. песо (около 1700 долларов). Кроме того, он получает выплаты от правительства штата и местного бизнеса.

"Деньги, которые я сейчас получаю [от OnlyFans], очень нестабильны, но до сих пор они меня сильно выручали", — признается Бальеса.

Ранее мы писали, как венское бюро по туризму открыло аккаунт в сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела известных мастеров - живописцев Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, Амедео Модильяни, которые блокируются в Facebook и Instagram из-за внутренних правил сетей.

Также мы сообщали, что эротический онлайн-сервис OnlyFans за год увеличил выплаты в украинский бюджет в два с половиной раза. В 2023 платформа заплатила 620 тысяч долларов налогов.