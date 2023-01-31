Сервис эротического контента Onlyfans перестал открываться у пользователей, находящихся в России. При попытке подключиться через российские IP-адреса, пользователям показывает ошибку 403.

Об этом пишут российские СМИ.

Официально компания не сообщала о закрытии сайта для россиян, но с февраля прошлого года отключила выплаты российским и белорусским моделям.

Напомним, сервис Onlyfans популярен в индустрии развлечений для взрослых, модели могут предоставлять через него фото и видеоконтент "фанатам" за деньги.

Так, например, жена главного поставщика кокаина для украинской элиты Инна Воронова объявляла сбор денег для залога мужу на OnlyFans. Однако после того, как Чернецкого осудили на пять лет за торговлю наркотиками, у себя на странице в Instagram Воронова сообщила, что они с мужем больше не вместе.

Как писала "Страна", киевская полиция трижды закупила на OnlyFans голые фото блогерши, после чего обвинила ее в создании порнографии.

В конце мая 2022 года сервис OnlyFans впервые перечислил средства в госбюджет Украины – 305 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен) поступили в бюджет от налога на Google.