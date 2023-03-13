Журнал Playboy, переставший издавать свою печатную версию в 2020 году из-за коронавирусного кризиса, возрождается в качестве цифрового издания. В таком формате журнал появится в конце этого года.

Об этом сообщает The New York Post.

Как стало известно The Post, Playboy хочет составить конкуренцию сервису OnlyFans. Интернет-издание станет входом на "платформу для авторов" Playboy, которую бренд продает как "улучшенную, безопасную и эксклюзивную" альтернативу OnlyFans.

Теперь вместо моделей-"заек" Playboy появятся "создатели" журнала, которые будут размещать на своих страницах контент для взрослых, предоставлять подписчикам эксклюзивный доступ к их жизни и украшать онлайн-обложки журнала.

The Post получила первую в истории цифровую обложку Playboy, на которой изображена модель Аманда Черни, заработавшая более 1 миллиона долларов в качестве создателя Playboy, используя бета-версию платформы Centerfold.

Аманда Черни на первой цифровой обложке

Playboy впервые запустил Centerfold в декабре 2021 года как место "творческой свободы, художественного самовыражения и сексуального позитива". Как и OnlyFans, она позволяет моделям привлекать платных подписчиков.

Playboy сообщил The Post, что отказывается от названия Centerfold, вместо этого платформа будет интегрирована в Playboy.

"Наша платформа для создателей Playboy — это журнал Playboy ХХІ века. Мы передаем возможности создания контента в руки творческого сообщества и даем им инструменты для взаимодействия и прямой монетизации своих фан-баз", — сказала главный бренд-менеджер компании Рэйчел Уэббер.

Разница между OnlyFans и Playboy заключается в том, что, хотя каждый может стать создателем OnlyFans, создатели Playboy должны подать заявку и быть приняты редакционной командой. Тем не менее, новая платформа Playboy повторяет многие функции OnlyFans: пользователи могут подписаться и платить за просмотр контента для взрослых, отправлять сообщения моделям — и все это при получении особого доступа к их повседневной жизни.

Генеральный директор Playboy Бен Кон надеется, что новая платформа изменит "экономику создателей точно так же, как журнал Playboy встряхнул издательскую индустрию почти 70 лет назад".

Playboy, известный своими культовыми обложками и разворотами, объявил о прекращении выпуска печатного журнала в марте 2020 года, сославшись на проблемы с бюджетом, и через два месяца уволил 25 сотрудников.

Как мы сообщали, в начале сентября стало известно, что "Playboy Украина" прекратит своё существование с 1 января 2023 года.

Однако вскоре центральный офис Playboy передумал закрывать журнал в Украине.