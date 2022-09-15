Центральный офис Playboy отозвал свое решение о закрытии журнала в Украине.

В комментарии "Стране" владелец бренда Playboy в Украине Александр Шевченко сообщил, почему в Playboy изменили решение.

"Сегодня мы получили неожиданное письмо. В письме центральный офис сообщил, что в "знак нашей поддержки" продлевает действие лицензии. Возможно, в правлении не знали о таком решении менеджмента, возможно, из-за публикаций в прессе информация дошла до акционеров - это лишь мои догадки, комментариев по этому поводу нет. Вся команда Playboy Ukraine очень обрадовались такому решению и благодарны всем за поддержку", - сообщил "Стране" Шевченко.

Напомним, ранее совладелец издания Александр Шевченко заявил, что журнал "Playboy Украина" прекратит своё существование с 1 января 2023 года. По его словам, официальной причиной закрытия журнала в Украине, которую ему озвучили в центральном офисе, было то, что владельцы "становятся продуктовой компанией".

Также мы писали, что Playboy в Украине посвятил первый весенний номер войне. Идея не была согласована с центральным офисом журнала.