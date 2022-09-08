Журнал "Playboy Украина" прекратит своё существование с 1 января 2023 года.

Об этом сообщил совладелец издания Александр Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

"Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнёрах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушёл. Из Украины ушёл. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%", – написал он.

После публикации поста Александр Шевченко прокомментировал "Стране" закрытие журнала. По его словам, оно может быть местью за выпуск спецномера о войне, который не был согласован с центральным офисом.

"Думаю, реальная причина закрытия "Playboy Украина" – наш неформатный выпуск "Playboy война". Так нельзя было делать", – сказал "Стране" Шевченко.

При этом он еще раз акцентировал внимание на том, что Playboy продолжает работать в России, несмотря на санкции.

Как сказал Шевченко, официальная причина закрытия журнала в Украине, которую ему озвучили в центральном офисе, в том, что владельцы "становятся продуктовой компанией" (то есть производящей товары - Ред.).

"Они будут выпускать футболки. У них уже есть магазин. Футболки просто с логотипом Playboy – зайчиком", – добавил Александр Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что прошлой осенью издание Kyiv Post закрылось "для перезагрузки".

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