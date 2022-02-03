Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку Украине и изобразил на ней человека в окопе с заголовком: "Кризис, который может изменить Европу навсегда".

Так озаглавлена статья Саймона Шустера, которая начинается с исторических параллелей: "войны иногда начинаются из-за мелких обид. Убитый герцог. Разгневанный папа. Вера одинокого короля в то, что его соперники играют нечестно".

После этих параллелей автор переходит к рассказу о дочери Медведчука (ее крестил Путин).

В целом автор проводит мысль, что обострение вокруг Украины началось после того, как украинские власти закрыли телеканалы решением СНБО и взяли под домашний арест Медведчука.

Он пишет, что после инаугурации Байдена "союзники Америки в Киеве решили жестко расправиться с Медведчуком". Заблокировали телеканалы, а посольство США в Киеве приветствовало этот шаг. Затем, 19 февраля 2021 года активы семьи Медведчука были арестованы.

После этого, 21 февраля 2021 года Россия объявила о переброске военных для учений, с тех пор началось наращивание войск.

"Возникшее в результате противостояние возродило напряженность времен холодной войны и поставило Европу на грань крупного военного конфликта", - оценивает происходящее Time.

Эту статью Time уже прокомментировали в Раде, в частности, нардеп от "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин. По его мнению, президент Украины взял Медведчука в заложники для того, чтобы шантажировать Путина.

"Англосаксы открыто подстрекают Зеленского к войне с Россией, одновременно впаривая ему оружие, боеприпасы, военных советников и кредиты на вооружение. Путин первым на Украину не нападет: ему нужен железобетонный повод для этого, соответствующий международному праву. Он ждёт провокации Киева и готовится к войне. Быстрой и победоносной.

Зеленский же, подстрекаемый западом к войне с Россией, харахорится, но первым не нападает. Боится. Понимает, что, начав первым, он войну проиграет быстро и позорно, а призрачное НАТО воевать за него с Россией не будет. Зеленский провоцирует Путина на первый шаг, чтобы в глазах мирового сообщества выглядеть жертвой агрессии и требовать военной помощи от НАТО, США, Британии и всех, кто ещё готов воевать в Европе. Провоцирует всеми средствами, имеющимися в его распоряжении, включая и шантаж заложником Медведчуком. Отсюда и унизительный домашний арест, и новые обвинения, и санкции СНБО, и закрытие телеканалов, и репрессии против русскоязычных, интересы которых защищает Медведчук…

Напасть на родственника российского президента для шантажа Путина, это безумие. Вот, к примеру, Порошенко напал на сына Байдена, дела возбудил, шантажировал вице-президента США через ГПУ … И что? Чем это для него закончилось?

Короче, прогноз для Зеленского. Авантюра с заложником Медведчуком закончится полным провалом политики Зеленского и его поражением. Думаю, для него не будет второго президентского срока, да и первый он не досидит. Хорошо бы все закончилось без военных действий на нашей территории. Но, похоже, Зеленский со своими дружками англосаксами доведёт таки до беды", - написал Кузьмин в своем фейсбуке.

Напомним, недавно американская газета Politico вышла с украинским флагом на обложке. Авторы материала, оценивая текущий кризис, заговорил о мрачных перспективах для нашей страны.

Также сообщали, что журнал Time поместил на обложку декабрьского номера фото Фрэнсис Хауген - бывшей сотрудницы компании Facebook, рассказавшей, как соцсеть следит за пользователями, разжигает ненависть и занимается цензурой.