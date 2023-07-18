Российскую прыгунью с шестом и майора Вооружённых сил РФ Елену Исинбаеву не будут лишать членства в Международном олимпийском комитете.

Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

Комиссия по этике МОК не нашла оснований для применения санкций в отношении двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой. Члены комиссии считают, что Елена не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами.

Согласно открытым данным, Исинбаева официально числится инструктором по лёгкой атлетике Центрального спортивного клуба армии, имеет звание майора. Этот российский спортивный клуб является федеральным автономным учреждением Минобороны РФ.

Ранее, в ходе президентских выборов 2018 года, Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Как мы сообщали, МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 вследствие санкций. Решение было принято в связи с ограничениями, введёнными комитетом в отношении российского и белорусского спорта из-за войны против Украины.

Ранее мэр столицы Олимпиады 2024 Парижа высказалась против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.