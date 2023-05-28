Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали зрители на турнире Roland Garros после того, как она отказалась пожать руку белорусской спортсменке.

Инцидент произошел после матча между украинкой Мартой Костюк и второй ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко. Поединок завершился поражением украинской теннисистки со счетом 3:6, 2:6.

Теннисистка с Беларуси выступает на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, организаторы Открытого чемпионата США по большому теннису (US Open) опубликовали заявочный список спортсменок. В список вошли участницы основной сетки турнира Большого шлема: Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA), Даяна Ястремская (№46), Марта Костюк (№65) и Ангелина Калинина (№80)

Ранее мы писали, как украинский нардеп и борец греко-римского стиля Жан Беленюк выступил против запрета украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Еще в конце марта правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.