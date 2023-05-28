Украинскую теннисистку освистали на Roland Garros за отказ пожать руку своей сопернице из Беларуси
Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали зрители на турнире Roland Garros после того, как она отказалась пожать руку белорусской спортсменке.
Инцидент произошел после матча между украинкой Мартой Костюк и второй ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко. Поединок завершился поражением украинской теннисистки со счетом 3:6, 2:6.
Теннисистка с Беларуси выступает на турнире в нейтральном статусе.
Напомним, организаторы Открытого чемпионата США по большому теннису (US Open) опубликовали заявочный список спортсменок. В список вошли участницы основной сетки турнира Большого шлема: Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA), Даяна Ястремская (№46), Марта Костюк (№65) и Ангелина Калинина (№80)
Ранее мы писали, как украинский нардеп и борец греко-римского стиля Жан Беленюк выступил против запрета украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
Еще в конце марта правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.