Министр спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему Украина перестает бойкотировать соревнования, где спортсмены из России и Беларуси соревнуются в нейтральном статусе. Теперь участие для украинцев запрещено только в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.

Об этом чиновник сказал в комментарии "Стране".

По словам Гутцайта, Министерство молодежи и спорта изменило собственный приказ, так как объявленный четыре месяца назад Украиной бойкот соревнований "принес свои плоды".

"Решение о бойкоте было правильным, потому что за четыре месяца мы раскачали весь мир так, что они все-таки объединились и начали нам помогать, а в итоге выступили против возврата российских спортсменов на соревнования. Если бы четыре месяца назад мы промолчали и не прозвучало бы с нашей стороны слово "бойкот", когда россиян вернули под нейтральным флагом, все бы об этом забыли. А так из-за нашего демарша все взбудоражились", - сказал Гутцайт.

Он добавил, что вчера Международный олимпийский комитет разослал всем странам приглашение на участие в Олимпиаде, а вот Беларусь и Россия такие приглашения не получили.

"То есть спортсменов под российскими и белорусскими флагами на Олимпиаде не будет. Только нейтральные", - сказал министр.

В то же время оппоненты Гутцайта считают, что решение о бойкоте было неправильным, вызвало протесты украинских спортсменов, после чего его и отменили.

Член Национального олимпийского комитета, харьковский бизнесмен Юрий Сапронов заявил, что из-за бойкота соревнований, к которым допущены россияне и белорусы, 250 украинских спортсменов минимум по 16 видам спорта лишились возможности пройти отбор на Олимпиаду-2024.

Однако Гутцайт опровергает эту информацию.

"Не существует никаких 250 спортсменов, которые лишились возможности пройти отбор на соревнования. Соревнования у всех только начинаются. Мы не потеряли еще ни одной лицензии. Чемпионат мира по фехтованию - это первый такой важный чемпионат. После Чемпионата мира еще будут Кубки мира, на которых наши спортсмены спокойно могут выигрывать и набирать очки. Кроме того, перед Олимпиадой будет еще европейский турнир, и победитель этого турнира в каждом виде спорта может поехать на Олимпиаду", - сказал министр "Стране".

Украина перестает бойкотировать соревнования, где спортсмены из России и Беларуси соревнуются в нейтральном статусе, а это абсолютное большинство видов спорта.

Ранее сегодня Гутцайт объяснил дисквалификацию Ольги Харлан на ЧМ по фехтованию за отказ пожать руку россиянке. По его словам, россиянка после проигрыша украинке провоцировала саблистку.

Напомним, в сети разошлось видео, как после победы Ольги Харлан в 1/32 финала на турнире в Милане россиянка Анна Смирнова подошла к украинке, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала.