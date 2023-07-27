Министр спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал "Стране" скандал на Чемпионате мира по фехтованию в Милане, где украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка.

По словам Гутцайта, Международная федерация фехтования имела право на такое решение в отношении Харлан. Однако, как утверждает министр, россиянка после проигрыша украинке провоцировала саблистку.

"Россиянка подошла к Харлан и начала специально провоцировать ее, зная, что наша спортсменка Харлан жать руку ей не будет. После того как Харлан отдала честь судье и показала, что готова ударить саблю о саблю, россиянка продолжала ее провоцировать. Россиянка получила установку специально тянуть руку публично, хорошо осознавая, что по правилам рукопожатие является обязательным. Накануне мы предупреждали международную федерацию, что в условиях полномасштабной войны наши спортсмены не могут жать руку россиянам", - сказал Гутцайт "Стране".

Министр прогнозирует, что случившийся скандал может изменить протокол приветствий и прощаний в турнирах, однако как именно, он не взялся прогнозировать.

"Есть случаи, когда израильтяне и арабские спортсмены не жмут друг другу руки, а касаются клинками, и судьи это приняли, так и тут. Однако в данном случае задача россиянки заключалась не в том, чтобы разойтись, а в том, чтобы создать прецедент", - сказал министр.

Появившееся после скандала сообщение о том, что Национальный олимпийский комитет отменил дисквалификацию, министр назвал фейком. НОК не может отменить дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан.

"У НОКа нет на это права. Это ложь и очередной информационный вброс", - добавил министр спорта.

Как ранее писала "Страна", украинские атлеты будут участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Напомним, за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ Харлан в пятый раз возглавила мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиц планеты.