Министерство молодежи и спорта изменило текст приказа о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси.

Теперь участие для украинцев запрещено только в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы "под своим национальным флагом, используют национальную символику или действиями, или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси".

Это означает, что Украина перестает бойкотировать соревнования, где спортсмены из России и Беларуси соревнуются в нейтральном статусе, а это абсолютное большинство видов спорта.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не может понять, зачем Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Беларуси.

Против такого решения ранее выступали и отдельные представители власти в Украине. В частности, против высказывался олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк.

Накануне Министерство спорта пригрозило за участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами лишать федерации статуса национальных и, соответственно, госфинансирования.