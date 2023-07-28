Дисквалифицированная за отказ подать руку российской сопернице украинская саблистка Ольга Харлан поблагодарила соотечественников за поддержку.

Харлан записала соответствующее видеообращение и опубликовала его в соцсетях.

Она сообщила, что не хотела пожимать руку российской спортсменке, но новость о том, что ее хотят дисквалифицировать, ее "убила".

По мнению Харлан, правила спортивных мероприятий нужно менять, так как "меняется мир".

Напомним, сегодня украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке. В сети разошлось видео, как после победы Ольги Харлан в 1/32 финала на турнире в Милане россиянка Анна Смирнова подошла к украинке, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала.

Министр спорта Вадим Гутцайт объяснил поведение Харлан тем, что россиянка после проигрыша провоцировала украинку.

Известно, что за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ Ольга Харлан в пятый раз возглавила мировой рейтинг сильнейших фехтовальщиц планеты.