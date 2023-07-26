Международный олимпийский комитет направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.

Об этом говорится на сайте МОК.

Приглашение на участие направляется за год до старта Олимпиады. Кроме России и Беларуси, его также не получила Гватемала, отстраненная МОК.

Эти страны не будут представлены под своим флагом на соревнованиях. Остальные 203 страны приглашены.

В то же время это не означает, что российские и белорусские спортсмены точно не будут соревноваться на Играх. В заявлении МОК говорится, что решение об их участии будет "принято в правильное время".

Кроме того, спортсмены из России и Беларуси могут попасть на Игры в нейтральном статусе

Ранее Международный олимпийский комитет наказал Великобританию за допуск к различным турнирам российских и белорусских спортсменов на жестких условиях. Лондон лишили права на проведение квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 по недавно включенным в список олимпийских видам спорта: брейкинг, велоспорт BMX, скейтбординг и скалолазание.

Мы также писали, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября.