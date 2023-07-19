МОК наказал Британию за ее жесткое отношение к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) наказал Великобританию за допуск к различным турнирам российских и белорусских спортсменов на жестких условиях.
Об этом сообщает The Times.
Лондон лишили права на проведение квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 по недавно включенным в список олимпийских видам спорта: брейкинг, велоспорт BMX, скейтбординг и скалолазание.
Причиной послужила позиция Британии по поводу спортсменов из РФ и Беларуси.
МОК рекомендовал допустить их к турнирам в нейтральном статусе. Британия согласилась, однако потребовала от атлетов подписать несколько документов, а именно:
- о неподдержке вторжения в Украину и руководства РФ;
- об отказе от госфинансирования.
В МОК назвали такие условия "дискриминационными" и лишили Лондон квалификационных турниров, которые должны состояться в июне 2024 года.
Как мы сообщали, МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Такое решение было принято в связи с санкциями, введенными комитетом в отношении российского и белорусского спорта из-за войны в Украине.
Мы также писали, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября.