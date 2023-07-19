Международный олимпийский комитет (МОК) наказал Великобританию за допуск к различным турнирам российских и белорусских спортсменов на жестких условиях.

Об этом сообщает The Times.

Лондон лишили права на проведение квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 по недавно включенным в список олимпийских видам спорта: брейкинг, велоспорт BMX, скейтбординг и скалолазание.

Причиной послужила позиция Британии по поводу спортсменов из РФ и Беларуси.

МОК рекомендовал допустить их к турнирам в нейтральном статусе. Британия согласилась, однако потребовала от атлетов подписать несколько документов, а именно:

о неподдержке вторжения в Украину и руководства РФ;

об отказе от госфинансирования.

В МОК назвали такие условия "дискриминационными" и лишили Лондон квалификационных турниров, которые должны состояться в июне 2024 года.

Как мы сообщали, МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Такое решение было принято в связи с санкциями, введенными комитетом в отношении российского и белорусского спорта из-за войны в Украине.

Мы также писали, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не раньше сентября.