Оргкомитет летних Олимпийских игр - 2024, которые пройдут в столице Франции Париже, представил дизайн факела. С таким факелом будут бежать участники эстафеты олимпийского огня перед открытием Игр.

Дизайн факела создал француз Матье Леаннёр.

"Факел, являющийся культовым объектом игр, своей формой, цветом и вдохновением воплощает индивидуальность каждых игр. Он сам по себе является предметом искусства", — говорится в заявлении оргкомитета состязаний.

Во время работы над факелом Леаннёр, как он признался, вдохновлялся тремя символами Олимпиады в Париже: миролюбием, равенством и водой.

Стальной факел цвета шампань весит 1,5 кг. Визуально он разделен на две половины: матовую верхнюю и блестящую нижнюю с волнистой текстурой. На верхней половине расположен символ Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Нижняя часть факела символизирует воду, так как Франция планирует пронести олимпийское пламя через все заморские территории. Помимо этого, церемония открытия будет проводить в водах реки Сены.

Олимпиада откроется 26 июля 2024 года и продлятся до 11 августа. По традиции, олимпийский огонь зажгут в Греции, затем оттуда привезут во французский Марсель, где 8 мая начнется эстафета.

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