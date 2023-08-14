Украинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если там будут представлены "нейтральные" спортсмены из России и Беларуси.

Об этом заявил глава Олимпийского комитета и министр спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью Kyodo News.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", - заявил Гутцайт.

Как мы писали, в июне Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала Международному олимпийскому комитету не допускать российских и белорусских атлетов на парижскую Олимпиаду. В ПАСЕ утверждали, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде в нынешних условиях "будет использовано как инструмент пропаганды".

Ранее сообщалось, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 примут не раньше сентября.

А в конце июля Международный олимпийский комитет направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.