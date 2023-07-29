Федерация шахмат Украины призвала украинских шахматистов "воздержаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают", а также не фотографироваться с белорусскими и российскими спортсменам и избегать с ними общения.

Об этом говорится в Facebook федерации.

Федерация также рекомендует украинским шахматистам напоминать в публичных выступлениях и в соцсетях, что война продолжается, и многие россияне и белорусы "либо поддерживают власти своих государств, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев".

Также украинским спортсменам рекомендуется обращать внимание на "недопустимость того, что Международную шахматную федерации (ФИДЕ) возглавляет Аркадий Дворкович", который находится под санкциями. В заявлении федерации он назван "прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России".

Напомним, что Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после боя после того как украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Рукопожатие между спортсменами по окончании поединка заменят приветствием на расстоянии.

Накануне Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке после окончания поединка. Однако в FIE заявили, что Харлан имела право не пожимать россиянке руку, поскольку на турнире действует "протокол по борьбе с коронавирусом".

Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав ей возможность продолжить выступление на чемпионате мира.

По решению FIE Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Министр спорта Вадим Гутцайт объяснил поведение Харлан тем, что россиянка после проигрыша провоцировала украинку.