Международная федерация фехтования (FIE) заменит рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Такое решение принято в связи с инцидентом с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

Напомним, Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке после окончания поединка. Однако в FIE заявили, что Харлан имела право не пожимать россиянке руку, поскольку на турнире действует "протокол по борьбе с коронавирусом".

Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав ей возможность продолжить выступление на чемпионате мира.

По решению FIE Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Министр спорта Вадим Гутцайт объяснил поведение Харлан тем, что россиянка после проигрыша провоцировала украинку.

Тем же вечером Ольга Харлан в соцсетях поблагодарила украинцев за поддержку. По мнению саблистки, правила спортивных мероприятий нужно менять, так как "меняется мир".