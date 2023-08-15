Президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что окончательное решение об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх в Париже пока не принято.

Об этом сообщает пресс-службы НОК.

По словам Гутцайта, на сегодня МОК официально не пригласил Россию и Беларусь принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Также не принято решение о том, позволят ли спортсменам из этих двух стран соревноваться под нейтральным флагом, поэтому решение об участии украинских спортсменов будет принято позже.

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпиаде.

"Мы работаем над тем, чтобы учесть все возможные аспекты этой беспрецедентной ситуации. Окончательное решение будет принято, когда все соответствующие факторы будут рассмотрены", - говорится в сообщении.

По словам Гутцайта, многие международные федерации придерживаются позиции недопуска к соревнованиям спортсменов из вышеупомянутых стран, и НОК Украины решительно поддерживает эту позицию.

Кроме того, НОК Украины отмечает, что и дальше будет отстаивать олимпийские ценности и принципы, закрепленные Олимпийской хартией.

Ранее в Минспорта сообщали, что бойкот соревнований с россиянами не помешает украинцам отобраться на Олимпиаду.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допущения России и Беларуси к ним.