Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что Украина согласна участвовать в Олимпиаде-2024, даже если к соревнованиям допустят россиян и белорусов.

Такое заявление сегодня разошлось по украинским СМИ со ссылкой на интервью Гутцайта Kyodo News.

"Посмотрите в первоисточник, мои слова исказили. На самом деле, решение о том, позволят ли спортсменам из России и Беларуси на Олимпиаде соревноваться даже под нейтральным флагом, пока не принято. Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения.

Сейчас украинские спортсмены принимают участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при участии спортсменов из России и Беларуси как индивидуальных нейтральных атлетов. Многие международные федерации придерживаются позиции недопуска к соревнованиям спортсменов из вышеупомянутых стран, и НОК Украины решительно поддерживает эту позицию", - заявил Гутцайт.

Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал, что Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если на ней будут представлены Россия и Беларусь.

Напомним, в конце июля Международный олимпийский комитет направил приглашение 203 странам для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Их не получили Россия, Беларусь и Гватемала.