Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Об этом сообщает на своем сайте Федерация компьютерного спорта России.

"28 августа на съезде Международной федерации компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования делегаты отменили решение съезда от 18 апреля 2022 года, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 воздержались. Таким образом, сборная России по компьютерному спорту снова сможет выступать под своим флагом и названием. Также на съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF", - сказано в сообщении.

Решение прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, заявив, что "спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема".

В начале августа мы рассказывали, что Федерация киберспорта Украины ввела санкции против украинцев, которые играют за российские команды.

А ранее мы сообщали, что в Минспорта обсуждают возможность участия Украины в международных турнирах, где также будут выступать российские и белорусские спортсмены под нейтральным флагом.