Обсуждается вопрос об участии украинских спортсменов в соревнованиях, где также будут российские и белорусские спортсмены под нейтральным флагом.

Об этом заявил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.

"Конечно, нам необходимо принимать участие во всех квалификационных соревнованиях. Если сейчас Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры, мы рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", - сказал он.

Перед этим глава МОК заявил, что не может понять запрет Украины на соревнования со спортсменами из РФ и Беларуси.

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса поехать на Олимпиаду 2024 года, а свой народ - возможности ими гордиться", - сказал Томас Бах.

В свою очередь ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже даже в нейтральном статусе.

Также мы сообщали, что мэр столицы Олимпиады 2024 против допуска российских спортсменов на Игры в случае продолжения войны.