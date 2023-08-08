Федерация киберспорта Украины ввела санкции против украинских киберспортсменов за выступление в командах с россиянами.

"Да, были введены баны от Федерации киберспорта Украины против нескольких украинских киберспортсменов, которые до сих пор не смогли понять, что в Украине идет жестокая война, которую принесли в наш дом россияне. Своими действиями спортсмены, позволяющие себе спокойно играть в одной команде с представителями страны-террориста, толерируют для всего мира действия агрессора в Украине", — заявили "Стране" в Федерации киберспорта.

Санкции означают, что спортсмены не могут принять участие в официальных соревнованиях, организованных Федерацией и не смогут быть отобраны в состав национальной сборной.

"К сожалению, это не закроет им доступ на участие во всех турнирах в Украине, но позволит обратить на них внимание других турнирных организаторов, которые могут также не допустить их к соревнованиям. Эти спортсмены сделали свой выбор, к сожалению, и он, к сожалению, не в пользу Украины", - заявили в Федерации.

Имен спортсменов не называют, однако ранее в телеграм-каналах со ссылкой на представителя Федерации Максима Раймера писали, что в чёрный список попали игроки в Dota 2 из Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков (на фото), а также игроки в CS:GO Игорь w0nderful Жданов, Мирослав zont1x Плахотя и Захар Polbandana Силедчик.

В 2021 году Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 10, получив рекордный выигрыш в киберспорте — более 18 миллионов долларов. Команду с победой поздравил Путин.

24 февраля 2022 года Team Spirit выпустила заявление против войны.

"Нет ничего страшнее войны. Team Spirit – международная киберспортивная организация, в которой исторически выступали игроки из России, Украины и других стран СНГ. Несколько наших игроков и сотрудников сейчас находятся в Украине. У многих там семьи, родственники, близкие люди, друзья. Мы переживаем за них, за их жизни и их безопасность. Мы против войны, мы против насилия. Тысячи лет истории и человечества если и учат нас чему-то, так это тому, что единственное, за что нужно держаться – это мир", - заявила Team Spirit.

А в марте 2022 года команда объявила о переезде из РФ в Белград.

"События, происходящие в мире, вынуждают нас отказаться от планов по расширению инфраструктуры в Москве и сосредоточиться на перемещении сотрудников и команд клуба в Белград", - заявила команда.

Причиной этого была названа "текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники".

Представитель Федерации киберспорта Украины Максим Раймер, комментируя введение санкций заявил, что "Team Spirit в начале войны называет войну войной (сорри за тавтологию), поддерживает украинцев в своей команде/стаффе, перевезла свой офис в другую страну. Но есть но. Поддержка только на словах. Ни одного публичного сапорта Украины финансово или как-либо еще. Переезд офиса был организован в страну, которая открыто настроена пророссийски".

Раймер также привел цитату Мулярчука, в которой киберспортсмен заявляет, что не видит для себя смысла разделять людей по национальному признаку, и говорит, что давно знаком с позицией своих сокомандников по поводу войны в Украине.