Киберспортсменов России местное Министерство спорта обязало сдавать бег на короткие и длинные дистанции, наклоны и приседания. Эти упражнения включены в программу подготовку компьютерных спортсменов вместе с нормативами по техническому мастерству.

Документ на 25 страниц "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "Компьютерный спорт" опубликован на портале правовой информации.

Указывается, что физической подготовке компьютерные спортсмены требуется уделять от 25 до 40 процентов тренировочного времени.

Чтобы попасть в группу высшего мастерства компьютерным спортсменам, нужно сдать нормативы. В их число вошли бег, приседания, наклоны и поднятия туловища.

Для мужчин указаны следующие нормативы:

пробежать 3 км за 15 минут;

пробежать 100 м за 14,4 секунды;

присесть 25 раз без остановки;

выполнить наклон из положения стоя на +6 см;

поднять туловище не менее 33 раз за минуту.

Для женщин указаны такие нормативы:

пробежать 2 км за 12 минут;

пробежать 100 м за 17,6 секунды;

сделать 23 приседания без остановки;

выполнить наклон из положения стоя на +8 см;

поднять туловище не менее 32 раз за минуту.

В 2016 году киберспорт в России был официально признан видом спорта.

В списке необходимого киберспортсмену оборудования - компьютер с 16 ГБ оперативной памяти и жестким диском не менее 2 ТБ, мышь, клавиатура и монитор не менее 19 дюймов.

В документе также закреплена необходимость тактической, теоретической и психологической подготовки. Подробности не приводятся.

В конце документа перечислены инвентарь и спортивная экипировка на каждого из спортсменов.

Ранее "Страна" сообщала, что киберспорт стал официальным видом спорта в Украине, а также о том, что МОК не будет включать киберспорт в программу Олимпийских игр.